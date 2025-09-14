C'è anche Piero Ausilio sulle tribune dell'U-Power Stadium di Monza ad assistere al match dell'Inter U23, impegnata contro il Lecco. Il direttore sportivo nerazzurro si è accomodato al fianco di Dario Baccin e al resto dei dirigenti della seconda formazione interista dopo la sconfitta della Prima Squadra contro la Juventus.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter U23, c’è anche Ausilio in tribuna ad assistere alla gara contro il Lecco
inter under 23
Inter U23, c’è anche Ausilio in tribuna ad assistere alla gara contro il Lecco
Il direttore sportivo nerazzurro ha deciso di seguire al fianco di Baccin la partita della formazione di Vecchi
Comunicato nel frattempo il dato riguardante l'affluenza di pubblico per la partita in questione: sono 1810 gli spettatori presenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA