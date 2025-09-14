FC Inter 1908
Inter U23, c’è anche Ausilio in tribuna ad assistere alla gara contro il Lecco

Il direttore sportivo nerazzurro ha deciso di seguire al fianco di Baccin la partita della formazione di Vecchi
C'è anche Piero Ausilio sulle tribune dell'U-Power Stadium di Monza ad assistere al match dell'Inter U23, impegnata contro il Lecco. Il direttore sportivo nerazzurro si è accomodato al fianco di Dario Baccin e al resto dei dirigenti della seconda formazione interista dopo la sconfitta della Prima Squadra contro la Juventus.

Comunicato nel frattempo il dato riguardante l'affluenza di pubblico per la partita in questione: sono 1810 gli spettatori presenti.

