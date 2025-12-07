Daniele Di Donato, tecnico dell'Arzignano, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Inter U23, in programma domani: "La vittoria contro il Renate ci ha dato entusiasmo e consapevolezza che avendo un atteggiamento positivo di tutta la squadra possiamo raggiungere risultati importanti. Anche in una partita come quella di domani abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Affrontare una squadra Under 23 è sempre un rebus. L'Inter è formata da giovani forti e interessanti, destinati a fare cose grandi. Ha forza fisica, qualit. tecnica, ed è guidata da uno dei migliori allenatori della categoria. Non possiamo sbagliare nulla e dobbiamo fare ancora meglio della scorsa settimana".
Arzignano, Di Donato: “Inter U23 un rebus, giovani forti. Non possiamo sbagliare nulla”
Il tecnico della formazione veneta presenta in conferenza stampa la sfida in programma contro i nerazzurri di Vecchi
"Dobbiamo guardare ogni singolo momento della gara e curare il particolare. Dobbiamo fare una partita attenta per conquistare punti importanti. Stiamo cercando di dare compattezza a tutta la squadra, la fase difensiva dipende da tutti. Ma finché facciamo un gol in più dell'avversario a me va bene".
