Daniele Di Donato, tecnico dell'Arzignano, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Inter U23, in programma domani: "La vittoria contro il Renate ci ha dato entusiasmo e consapevolezza che avendo un atteggiamento positivo di tutta la squadra possiamo raggiungere risultati importanti. Anche in una partita come quella di domani abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Affrontare una squadra Under 23 è sempre un rebus. L'Inter è formata da giovani forti e interessanti, destinati a fare cose grandi. Ha forza fisica, qualit. tecnica, ed è guidata da uno dei migliori allenatori della categoria. Non possiamo sbagliare nulla e dobbiamo fare ancora meglio della scorsa settimana".