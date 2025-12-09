Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005 dell'Inter, è uno dei protagonisti del Matchday Programme odierno: "Ho lavorato per diventare un giocatore affidabile che lotta sempre fino in fondo. Quando sono arrivato all’Inter avevo 15 anni, nel Settore Giovanile nerazzurro sono cresciuto molto dal punto di vista tecnico e mentale, lavorando ogni giorno per interpretare nel modo più completo il ruolo di centrocampista".
Berenbruch: "Ho lavorato per diventare un giocatore affidabile. Mi ispiro a…"
Il centrocampista nerazzurro, campione d'Italia con la Primavera nella scorsa stagione, è oggi uno dei volti dell'U23
"La passione e la gioia che provo quando gioco a calcio mi hanno accompagnato in ogni allenamento e partita fin da quando ero bambino e sono state fondamentali per arrivare dove sono ora. Non ho mai avuto un idolo, ma visto che da più piccolo giocavo esterno d'attacco, mi sono sempre ispirato a Perisic".
"Non ho abitudini particolari prima della partita, però mi piace rilassarmi e concentrarmi, magari ascoltando un po’ di musica. La sfida più importante? La finale del Campionato Primavera contro la Fiorentina, volevo sfruttare al massimo questa occasione per vincere a livello giovanile ed esserci riuscito mi ha riempito di gioia".
