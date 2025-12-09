Thomas Berenbruch , centrocampista classe 2005 dell'Inter, è uno dei protagonisti del Matchday Programme odierno: "Ho lavorato per diventare un giocatore affidabile che lotta sempre fino in fondo. Quando sono arrivato all’Inter avevo 15 anni, nel Settore Giovanile nerazzurro sono cresciuto molto dal punto di vista tecnico e mentale, lavorando ogni giorno per interpretare nel modo più completo il ruolo di centrocampista".

"La passione e la gioia che provo quando gioco a calcio mi hanno accompagnato in ogni allenamento e partita fin da quando ero bambino e sono state fondamentali per arrivare dove sono ora. Non ho mai avuto un idolo, ma visto che da più piccolo giocavo esterno d'attacco, mi sono sempre ispirato a Perisic".