Si è chiuso il programma della diciassettesima giornata del girone A di Serie C. La capolista Vicenza, dominatrice incontrastata del campionato, viene fermata sul pareggio dal Novara, ma rimane comunque con 10 punti di vantaggio sul Lecco secondo. Perdono la terza e la quarta, Union Brescia e Cittadella, rispettivamente contro Lumezzane e Trento, così come la quinta, l'Alcione, raggiunta a quota 27 dall'Inter U23 (1-1 sul campo dell'Arzignano). La Giana Erminio, prossima avversaria dei nerazzurri, inguaia - forse definitivamente - la Triestina.
Serie C, la classifica del girone A: l’Inter U23 aggancia l’Alcione al quinto posto
Cadono Union Brescia e Cittadella, terza e quarta. Rallenta la capolista Vicenza, ancora a +10 sul Lecco secondo
La classifica—
Vicenza 43, Lecco 33, Union Brescia 30, Cittadella 28, Inter U23, Alcione 27, Pro Vercelli 24, Trento, Giana Erminio 23, Renate, Dolomiti Bellunesi 21, Lumezzane, Novara 20, Albinoleffe, Arzignano 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, Pro Patria 12, Triestina -5.
