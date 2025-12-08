Cadono Union Brescia e Cittadella, terza e quarta. Rallenta la capolista Vicenza, ancora a +10 sul Lecco secondo

Si è chiuso il programma della diciassettesima giornata del girone A di Serie C. La capolista Vicenza, dominatrice incontrastata del campionato, viene fermata sul pareggio dal Novara, ma rimane comunque con 10 punti di vantaggio sul Lecco secondo. Perdono la terza e la quarta, Union Brescia e Cittadella, rispettivamente contro Lumezzane e Trento, così come la quinta, l'Alcione, raggiunta a quota 27 dall'Inter U23 (1-1 sul campo dell'Arzignano). La Giana Erminio, prossima avversaria dei nerazzurri, inguaia - forse definitivamente - la Triestina.