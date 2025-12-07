Niente da fare per l'Inter U23, che pareggia 1-1 sul campo dell'Arzignano nonostante un secondo tempo giocato quasi interamente in superiorità numerica e ottiene la terza partita consecutiva senza vincere.
Inter U23, tutto l'orgoglio di Kamate: "Fiero di fare parte di questa squadra"
Inter U23, tutto l’orgoglio di Kamate: “Fiero di fare parte di questa squadra”
Le parole del centrocampista francese, oggi capitano della formazione nerazzurra nel match contro l'Arzignano
Issiaka Kamate, capitano di giornata, ha postato su Instagram alcune immagini con grande orgoglio. Queste le parole del centrocampista francese: "Fiero di fare parte di questa squadra".
