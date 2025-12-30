Il centrocampista nerazzurro, dopo aver saltato buona parte del girone di andata per infortunio, è ora pienamente recuperato

Sirene di mercato intorno a Thomas Berenbruch. Il centrocampista dell'Inter, dopo aver saltato buona parte della prima parte di stagione per infortunio, da metà ottobre è tornato a disposizione dell'U23 nerazzurra, ma è sceso in campo da titolare solamente nell'ultima gara contro l'Union Brescia. Per questo motivo l'ipotesi di una partenza a gennaio non è da escludere.