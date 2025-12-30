Sirene di mercato intorno a Thomas Berenbruch. Il centrocampista dell'Inter, dopo aver saltato buona parte della prima parte di stagione per infortunio, da metà ottobre è tornato a disposizione dell'U23 nerazzurra, ma è sceso in campo da titolare solamente nell'ultima gara contro l'Union Brescia. Per questo motivo l'ipotesi di una partenza a gennaio non è da escludere.
Il centrocampista nerazzurro, dopo aver saltato buona parte del girone di andata per infortunio, è ora pienamente recuperato
Per lui non mancano gli apprezzamenti, anche dalla Serie B. Secondo Repubblica, il classe 2005 potrebbe diventare una suggestione per la Sampdoria, club alla ricerca di rinforzi di qualità per risalire in classifica. Una nobile decaduta del calcio italiano, una piazza calda e appassionata, per un giovane che ha fame e voglia di recuperare il tempo perduto.
