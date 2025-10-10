Buone notizie per l'Inter: l'infortunio rimediato da Leonardo Bovo nell'amichevole contro l'Atletico Madrid è meno grave del previsto. Solo una leggera distorsione alla caviglia per il classe 2005, che potrà tornare a disposizione dell'U23 nerazzurra già in occasione del match contro l'Alcione, in programma tra una settimana.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter, sospiro di sollievo per Bovo: infortunio non grave, le sue condizioni
inter under 23
Inter, sospiro di sollievo per Bovo: infortunio non grave, le sue condizioni
Il centrocampista nerazzurro è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo dell'amichevole contro l'Atletico Madrid
Il centrocampista interista è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti del secondo tempo del test contro i colchoneros a causa di uno scontro di gioco con Gallagher.
© RIPRODUZIONE RISERVATA