FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter, sospiro di sollievo per Bovo: infortunio non grave, le sue condizioni

inter under 23

Inter, sospiro di sollievo per Bovo: infortunio non grave, le sue condizioni

Inter, sospiro di sollievo per Bovo: infortunio non grave, le sue condizioni - immagine 1
Il centrocampista nerazzurro è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo dell'amichevole contro l'Atletico Madrid
Fabio Alampi Redattore 

Buone notizie per l'Inter: l'infortunio rimediato da Leonardo Bovo nell'amichevole contro l'Atletico Madrid è meno grave del previsto. Solo una leggera distorsione alla caviglia per il classe 2005, che potrà tornare a disposizione dell'U23 nerazzurra già in occasione del match contro l'Alcione, in programma tra una settimana.

Inter, sospiro di sollievo per Bovo: infortunio non grave, le sue condizioni- immagine 2
Getty Images

Il centrocampista interista è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti del secondo tempo del test contro i colchoneros a causa di uno scontro di gioco con Gallagher.

Leggi anche
Inter U23, Topalovic, Alexiou e David in campo con le rispettiva Nazionali: il report
Inter, hai visto Topalovic? Primo gol con la Slovenia U21, sentenza con il destro

© RIPRODUZIONE RISERVATA