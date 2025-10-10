Il centrocampista nerazzurro è andato a segno contro Israele in un match di qualificazione agli Europei di categoria

Buone notizie per l'Inter dalle gare delle varie Nazionali. Luka Topalovic , centrocampista dell'U23 nerazzurra, ha segnato il suo primo gol con la Slovenia U21 in occasione del match contro Israele, valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Topalovic, titolare e maglia numero 10 sulle spalle, ha realizzato la rete del definitivo 1-1 al 55' con un destro secco e preciso dal limite dell'area, freddando il portiere avversario con i suo marchio di fabbrica.