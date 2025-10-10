Buone notizie per l'Inter dalle gare delle varie Nazionali. Luka Topalovic, centrocampista dell'U23 nerazzurra, ha segnato il suo primo gol con la Slovenia U21 in occasione del match contro Israele, valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria.
Inter, hai visto Topalovic? Primo gol con la Slovenia U21, sentenza con il destro
Il centrocampista nerazzurro è andato a segno contro Israele in un match di qualificazione agli Europei di categoria
Topalovic, titolare e maglia numero 10 sulle spalle, ha realizzato la rete del definitivo 1-1 al 55' con un destro secco e preciso dal limite dell'area, freddando il portiere avversario con i suo marchio di fabbrica.
