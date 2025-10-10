Sono tre i calciatori dell'Inter U23 scesi in campo quest'oggi con le rispettive Nazionali: si tratta di Luka Topalovic (Slovenia U21), Christos Alexiou (Grecia U21) e Antonio David (Romania U21). Tutti e tre hanno giocato dal primo minuto, con risultati però diversi.
Sono 3 i calciatori della seconda formazione nerazzurra impegnati oggi in campo europeo: ecco com'è andata
Ottima prestazione per lo sloveno, che ha giocato 75 minuti e segnato un gol nel pareggio per 1-1 contro Israele nel match di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Soddisfazione anche per il difensore centrale greco, in campo dal primo all'ultimo minuto nel prestigioso successo esterno per 2-3 contro la Germania. Infine, il terzino sinistro rumeno ha giocato solamente il primo tempo dell'amichevole persa per 0-1 contro la Serbia.
