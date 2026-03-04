Il difensore classe 2004, colonna dell'U23 nerazzurra e già convocato da Chivu, è un nuovo atleta della GR Sports

Un altro calciatore dell'Inter entra a far parte della GR Sports, l'agenzia di procura che fa capo a Beppe Riso: si tratta di Simone Cinquegrano , difensore classe 2004, colonna della formazione U23 nerazzurra e già convocato più volte in Prima Squadra.

Esterno destro, in grado di giocare anche da braccetto in una difesa a tre, è arrivato a Milano in estate in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo. Da subito punto fermo della squadra allenata da Stefano Vecchi, ha totalizzato fin qui 29 presenze complessive tra campionato di Serie C e Coppa Italia, di cui ben 26 da titolare, segnando anche un gol contro la Pergolettese.