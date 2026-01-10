Il tecnico dell'Inter U23 ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto sul campo della Pro Patria

Fabio Alampi Redattore 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 20:29)

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto sul campo della Pro Patria: "Questa partita per noi aveva un'importanza notevole. Arrivavamo da sei gare senza vittorie, eravamo consapevoli che la Pro Patria a mio avviso ha dei valori, ha un attaccante che ha fatto tanti gol, ha giocatori di buona esperienza. Sapevamo non sarebbe stato facile e infatti abbiamo sofferto fino alla fine. L'avevamo quasi chiusa, potevamo chiuderla definitivamente con il 3-0 quando Lavelli è arrivato davanti al portiere. Poi questa è la Serie C, lo avevamo visto anche all'andata, quando vincevamo 2-0 a fine primo tempo e abbiamo pareggiato 2-2. Oggi siamo stati più bravi, dimostrazione che la crescita c'è e che se si fa gol le partite si possono vincere. I ragazzi sono stati bravi, dobbiamo toglierci però qualche amnesia che ci fa rischiare di buttare punti".

"L'importanza di La Gumina? Abbiamo dei ragazzi di grande talento, ma è chiaro che le malizie e le astuzie servono, non si può giocare solo di tecnica. Questa è una categoria che te lo insegna e poi puoi portare avanti anche in categorie superiori come ha fatto La Gumina. Siamo fortunati ad averlo perché è un giocatore che sa finalizzare e soprattutto sa leggere le situazioni. A volte i nostri ragazzi non sanno farlo, ma ripeto, sono ragazzi di potenzialità importanti. Oggi Nino è stato molto concreto, lo abbiamo perso per un paio di mesi e oggi ha fatto una gara di livello al di là dei due gol. In generale la squadra ha fatto una buona prestazione, paghiamo ogni tanto delle amnesie che ci costano punti".

"Cocchi sta facendo dei passi da gigante in fase difensiva. Dal punto di vista tecnico ha sempre avuto grande credibilità e potenzialità, sta crescendo molto dal punto di vista fisico. Il fatto che si allenani costantemente con la Prima Squdra lo aiuta, lo mette in competizione con giocatori di altissimo livello. Aveva già fatto una partitona contro il Brescia, e anche oggi ha fatto entrambe le fasi bene. Un ragazzo interessante. Anche Cinquegrano si sta allenando spesso con la Prima Squadra, è un ragazzo di grande fisicità. Dobbiamo crescere e alla svelta, portando a casa ancora un po' di vittorie: vogliamo chiudere il prima possibile il discorso campionato, il nostro primo obiettivo è quello di stabilizzarci e creare una base importante, e lo stiamo facendo".