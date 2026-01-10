MELGRATI—
inter under 23
Media tra la strepitosa parata su Ganz nel finale e l'uscita sbagliata che per poco non riapre la partita.
Re Cecconi 6,5
Qualche sbavatura con il pallone tra i piedi, ma in fase difensiva conferma i progressi mostrati nelle ultime uscite.
Prestia 7
Gioca con una tranquillità disarmante, si concede anche qualche uscita in bello stile. Leader vero.
Alexiou 7
Di testa le prende tutte, lotta come un gladiatore e partecipa anche alla costruzione del gioco. Tornato ai suoi livelli.
Cinquegrano 6,5
Di nuovo titolare dopo un mese e dopo gli impegni con la Prima Squadra.
Kamate 6
Riportato nel ruolo più congeniale, quello di mezz'ala, lascia il palcoscenico ad altri compagni, accendendosi solo a sprazzi nella ripresa. (76' Berenbruch)
Fiordilino 6
Dirige l'orchestra senza strabiliare, non rischia giocate complicate anche a causa di un terreno di gioco non perfetto.
Kaczmarski 7
Tanta quantità in mezzo al campo, l'equilibratore che era mancato nelle ultime partite. Da un suo recupero al limite dell'area di rigore avversaria nasce la rete del vantaggio. (76' Bovo)
Cocchi 7
Torna a far vedere la grande qualità del suo mancino, i due gol del primo tempo nascono da due angoli battuti da lui. Spinge bene sulla sinistra, senza tarscurare la fase difensiva. Come dice Vecchi: sta facendo passi da gigante. (64' David)
Lavelli 6,5
Tanto lavoro di qualità per la squadra, duetta bene con La Gumina. Gli manca solo il gol, ha una grande occasione ma spara addosso a Rovida. (64' Spinaccè)
La Gumina 7,5
Ritorno provvidenziale: letale in area di rigore, lega il gioco tra centrocampo e attacco e mostra ai compagni più giovani quella malizia che serve su certi campi. La Pro Patria evidentemente gli porta bene: doppietta all'andata, doppietta al ritorno.
64' David 6
Presidia senza problemi la fascia sinistra.
64' Spinaccè 6
Entra nel momento in cui la spinta offensiva della squadra è calata.
76' Bovo sv
76' Berenbruch sv
87' Topalovic sv
Vecchi 7
Ritrova i gol e la vittoria che mancavano da troppo tempo. Torna al 3-5-2 e la squadra ne trae beneficio. Ottima prestazione sia dal punto di vista tecnico che della personalità.
