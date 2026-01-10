L'attaccante decide la sfida con la sua doppietta, ottima prestazione da parte degli esterni e dei difensori

Media tra la strepitosa parata su Ganz nel finale e l'uscita sbagliata che per poco non riapre la partita.

Di testa le prende tutte, lotta come un gladiatore e partecipa anche alla costruzione del gioco. Tornato ai suoi livelli.

Di nuovo titolare dopo un mese e dopo gli impegni con la Prima Squadra.

Tanta quantità in mezzo al campo, l'equilibratore che era mancato nelle ultime partite. Da un suo recupero al limite dell'area di rigore avversaria nasce la rete del vantaggio. (76' Bovo)

Torna a far vedere la grande qualità del suo mancino, i due gol del primo tempo nascono da due angoli battuti da lui. Spinge bene sulla sinistra, senza tarscurare la fase difensiva. Come dice Vecchi: sta facendo passi da gigante. (64' David)

Tanto lavoro di qualità per la squadra, duetta bene con La Gumina. Gli manca solo il gol, ha una grande occasione ma spara addosso a Rovida. (64' Spinaccè)

Ritorno provvidenziale: letale in area di rigore, lega il gioco tra centrocampo e attacco e mostra ai compagni più giovani quella malizia che serve su certi campi. La Pro Patria evidentemente gli porta bene: doppietta all'andata, doppietta al ritorno.

Entra nel momento in cui la spinta offensiva della squadra è calata.

Ritrova i gol e la vittoria che mancavano da troppo tempo. Torna al 3-5-2 e la squadra ne trae beneficio. Ottima prestazione sia dal punto di vista tecnico che della personalità.