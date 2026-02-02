FC Inter 1908
Cinquegrano, primo gol con la maglia dell'Inter U23: "Non mi fermo!"

inter under 23

Cinquegrano, primo gol con la maglia dell’Inter U23: “Non mi fermo!”

Cinquegrano, primo gol con la maglia dell’Inter U23: “Non mi fermo!” - immagine 1
L'esterno nerazzurro, classe 2004, ha evitato la sconfitta contro la Pergolettese con un bel colpo di testa
Primo gol con la maglia dell'Inter U23 per Simone Cinquegrano: l'esterno nerazzurro classe 2004, arrivato a Milano in estate in prestito dal Sassuolo, ha evitato la sconfitta contro la Pergolettese con un bel colpo di testa su assist perfetto di Topalovic.

Cinquegrano, primo gol con la maglia dell’Inter U23: “Non mi fermo!”- immagine 2

Cinquegrano ha poi espresso tutta la sua gioia con un post pubblicato su Instagram: "Non mi fermo!".

