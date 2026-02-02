Primo gol con la maglia dell'Inter U23 per Simone Cinquegrano: l'esterno nerazzurro classe 2004, arrivato a Milano in estate in prestito dal Sassuolo, ha evitato la sconfitta contro la Pergolettese con un bel colpo di testa su assist perfetto di Topalovic.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Cinquegrano, primo gol con la maglia dell’Inter U23: “Non mi fermo!”
inter under 23
Cinquegrano, primo gol con la maglia dell’Inter U23: “Non mi fermo!”
L'esterno nerazzurro, classe 2004, ha evitato la sconfitta contro la Pergolettese con un bel colpo di testa
Cinquegrano ha poi espresso tutta la sua gioia con un post pubblicato su Instagram: "Non mi fermo!".
© RIPRODUZIONE RISERVATA