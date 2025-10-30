Prosegue il cammino in Coppa Italia Serie C dell'Inter U23 che, dopo aver eliminato il Lumezzane ad agosto, ha la meglio anche sull'Ospitaletto e conquista il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà il Renate (che nell'ultimo turno ha battuto la Juventus Next Gen ai rigori).
Prosegue il cammino in Coppa Italia Serie C dei nerazzurri di Vecchi: il programma completo del prossimo turno
Questo il tabellone completo degli ottavi di finale:
Inter U23-Renate
Pro Vercelli-Atalanta U23
Sambenedettese-Union Brescia
Ravenna-Arzignano
Arezzo-Latina
Ternana-Giugliano
Potenza-Audace Cerignola
Sorrento-Crotone
