Coppa Italia Serie C, l’Inter U23 sfiderà il Renate: il tabellone degli ottavi di finale

Prosegue il cammino in Coppa Italia Serie C dei nerazzurri di Vecchi: il programma completo del prossimo turno
Prosegue il cammino in Coppa Italia Serie C dell'Inter U23 che, dopo aver eliminato il Lumezzane ad agosto, ha la meglio anche sull'Ospitaletto e conquista il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà il Renate (che nell'ultimo turno ha battuto la Juventus Next Gen ai rigori).

Questo il tabellone completo degli ottavi di finale:

Inter U23-Renate

Pro Vercelli-Atalanta U23

Sambenedettese-Union Brescia

Ravenna-Arzignano

Arezzo-Latina

Ternana-Giugliano

Potenza-Audace Cerignola

Sorrento-Crotone

