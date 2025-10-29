FC Inter 1908
Coppa Italia Serie C, l’Inter U23 affronta l’Ospitaletto: la designazione arbitrale

I nerazzurri di Vecchi tornano in campo dopo la sconfitta in campionato contro il Cittadella: appuntamento a domani
L'Inter U23, reduce dalla sconfitta di misura contro il Cittadella, torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C: i nerazzurri di Stefano Vecchi affrontano l'Ospitaletto, contro cui hanno pareggiato per 2-2 in campionato.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma giovedì 30 ottobre (calcio di inizio alle ore 20:30), sarà diretto da Andrea Palmieri della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Matteo Nigri di Trieste e Marco Munitello di Gradisca d'Isonzo, quarto uomo Maksym Frasynyak di Gallarate.

