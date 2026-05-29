L'Inter e Stefano Vecchi sono pronti ad andare insieme per il progetto Under 23. E' quanto appurato da FCInter1908.it

Marco Macca Redattore 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 12:46)

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L'Inter e Stefano Vecchi sono pronti ad andare insieme per il progetto Under 23. E' quanto appurato da FCInter1908.it. Le parti in queste ore si sono incontrate per gettare le basi del futuro e programmare la rosa che verrà, dopo la stagione appena conclusa in Serie C.

Dopo alcune voci sul futuro dell'allenatore nerazzurro, che ha tanti estimatori, dunque, il club e Vecchi, che hanno alle spalle una lunga storia insieme, hanno deciso di continuare anche nel 2026-27.

Per costruire e rinnovare un percorso partito da un anno e che ha regalato già degli spunti positivi per il futuro, ancora tinto di nerazzurro.