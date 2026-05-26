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FCINTER1908 / Inter, a breve il punto su giovanili e U23: in programma riunioni in sede

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Giornate di pianificazione anche per il futuro del settore giovanile nerazzurro, a cominciare dalla seconda squadra
Fabio Alampi Redattore 

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Il futuro della Prima Squadra, ma non solo: in casa Inter sono giornate di pianificazione anche per quanto riguarda l'U23 e il settore giovanile. Secondo quanto appreso da Fcinter1908, a partire dalla prossima settimana inizieranno le varie riunioni in viale della Liberazione per dettare le linee guida della prossima stagione.

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I primi nodi da sciogliere saranno i nomi dei tecnici delle formazioni U23 e Primavera: Stefano Vecchi e Benito Carbone, infatti, potrebbero non essere più al timone delle rispettive squadre.

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