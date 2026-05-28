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FCINTER1908 / Inter U23, il punto sullo stadio: un’opzione può ora diventare realtà
Uno dei nodi da sciogliere in vista della prossima stagione dell'Inter U23, oltre alla guida tecnica, riguarda l'impianto che ospiterà le gare casalinghe della seconda squadra nerazzurra. L'accordo con l'U-Power Stadium di Monza, come noto, è in scadenza e non sarà rinnovato, e per questo motivo la dirigenza interista già da tempo ha iniziato a guardarsi intorno.
Come ricostruito da Fcinter1908, ci sono stati alcuni movimenti da parte di altre società che hanno dato un'accelerate al processo decisionale dell'Inter. Il Renate si sposterà allo Sportitalia Village di Carate Brianza, liberando il Mino Favini di Meda; l'Alcione, invece, lascerà il Breda di Sesto San Giovanni per accasarsi a Seregno, dove è terminato l'accordo con il Como Women. In questo modo si aprirebbero due opzioni per l'U23 nerazzurra, rimanendo sempre nell'hinterland.
La pista principale rimane quella del Breda di Sesto San Giovanni, già usato in passato per le gare casalinghe della Primavera interista e di quella femminile. Meda, in questo momento, non soddisfa appieno la società di viale della Liberazione, mentre ancora una volta non trovano conferma le voci sull'impianto della Varesina, club militante in Serie D e Centro di Formazione Inter.
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