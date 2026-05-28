Uno dei nodi da sciogliere in vista della prossima stagione dell'Inter U23, oltre alla guida tecnica, riguarda l'impianto che ospiterà le gare casalinghe della seconda squadra nerazzurra. L'accordo con l'U-Power Stadium di Monza, come noto, è in scadenza e non sarà rinnovato, e per questo motivo la dirigenza interista già da tempo ha iniziato a guardarsi intorno.