La prima, storica stagione dell'Inter U23 è ufficialmente terminata sabato, con l'ultimo allenamento agli ordini di Stefano Vecchi

Fabio Alampi Redattore 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 18:39)

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La prima, storica stagione dell'Inter U23 è ufficialmente terminata sabato, con l'ultimo allenamento agli ordini di Stefano Vecchi e del suo staff. Un'annata di alti e bassi, conclusa con il dodicesimo posto nel girone A di Serie C, una salvezza conquistata senza troppi patemi e qualche rimpianto per il mancato raggiungimento dei playoff, traguardo che a lungo sembrava poter essere alla portata dei giovani nerazzurri.

Incontro in arrivo — Terminati gli impegni stagionali, in viale della Liberazione si farà presto il punto della situazione in vista del prossimo campionato che, con ogni probabilità, vedrà la seconda squadra interista alle prese con l'ostico girone C, quello del Sud Italia. Secondo quanto appurato da Fcinter1908, a breve (forse già in settimana) ci sarà un incontro tra Stefano Vecchi e la dirigenza: il tecnico ha ancora un anno di contratto e la stima totale dell'Inter, ma potrebbe essere tentato dall'opportunità di tornare a competere per i piani alti della classifica, lui che è una garanzia assoluta per la Serie C, con alcune big della categoria (in questi giorni si è parlato soprattutto della Reggiana, appena retrocessa dalla Serie B) che potrebbero bussare alla sua porta per puntare a un torneo di vertice.

Possibili sostituti — Decisione nelle sue mani, nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi importanti. Solo a quel punto, eventualmente, l'Inter si muoverà per cercare un sostituto: la soluzione più immediata sarebbe Andrea Zanchetta, campione d'Italia con la Primavera un anno fa e reduce da una stagione non esaltante alla guida del Novara, chiusa con l'esonero a dicembre. Un profilo ben noto da queste parti, che avrebbe anche il vantaggio di conoscere buona parte dei ragazzi nerazzurri, avendoli allenati in passato.

Attenzione, però, a un altro nome: quello di Matteo Andreoletti, giovane tecnico classe '89 che ha chiuso anzitempo la sua avventura al Padova, portato in Serie B e con esperienze importanti in Serie C alla guida di Pro Sesto e Benevento. Bergamasco proprio come Stefano Vecchi, nelle scorse settimane è stato visto sulle tribune dell'U-Power Stadium di Monza mentre osservava alcune partite dell'Inter U23.