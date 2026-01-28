FC Inter 1908
UFFICIALE – Inter Under 23, acquistato Amerighi dalla Cavese: il comunicato

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dalla Cavese di Igor Amerighi
Marco Macca
Marco Macca 

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dalla Cavese di Igor Amerighi, che si unirà alla squadra Under 23.

Ecco la nota del club nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Igor Amerighi dalla Cavese 1919. L'esterno classe 2005 si trasferisce all'Inter U23 a titolo definitivo".

