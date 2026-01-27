FC Inter 1908
Inter U23, Kamate inserito nella top 11 della 23ª giornata di Serie C

L'esterno francese è stato uno dei protagonisti del successo per 0-2 dei nerazzurri di Vecchi sul campo del Lecco
C'è anche Issiaka Kamate nella top 11 della 23ª giornata di Serie C. L'esterno francese dell'Inter U23 è stato uno dei protagonisti del successo per 0-2 dei nerazzurri di Vecchi sul campo del Lecco, gara sbloccata proprio da un suo gran gol nella ripresa.

Questa la top 11 proposta:

Boffelli (Cavese); Sussi (Pianese), Di Pasquale (Crotone), Solini (Ravenna), Villa (Salernitana); Iotti (Pro Vercelli), Bianchi (Picerno), Kamate (Inter U23); Pitou (Alcione); Lanini (Novara), Tumminello (Benevento).

