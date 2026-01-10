Il numero uno nerazzurro è stato avvistato sulle tribune dello stadio "Speroni" ad assistere al match dei ragazzi di Vecchi

La sfida dell'Inter U23 sul campo della Pro Patria, in corso di svolgimento proprio in questi minuti allo stadio "Speroni" di Castellanza, ha richiamato anche alcuni vertici della dirigenza nerazzurra: come appurato da Fcinter1908, al fianco dei "soliti" Dario Baccin e Gianluca Andrissi c'è pure il presidente Beppe Marotta, nativo di Varese e habitué della zona.