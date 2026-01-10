La sfida dell'Inter U23 sul campo della Pro Patria, in corso di svolgimento proprio in questi minuti allo stadio "Speroni" di Castellanza, ha richiamato anche alcuni vertici della dirigenza nerazzurra: come appurato da Fcinter1908, al fianco dei "soliti" Dario Baccin e Gianluca Andrissi c'è pure il presidente Beppe Marotta, nativo di Varese e habitué della zona.
Il numero uno nerazzurro è stato avvistato sulle tribune dello stadio "Speroni" ad assistere al match dei ragazzi di Vecchi
