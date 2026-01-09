Seconda giornata del girone di ritorno di Serie C: l'Inter U23, reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Novara e senza vittorie da 6 partite, sarà di scena sul campo della Pro Patria.

Resa nota la designazione arbitrale: la gara, in programma sabato 10 gennaio alle ore 17:30, sarà diretta da Giacomo Rossini della seziione arbitrale di Torino, coadiuvato dagli assistenti Andrea Recupero di Lecce e Andrea Galluzzo di Locri. Quarto uomo sarà Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo, Federico Mezzalira di Varese è l'operatore FVS.