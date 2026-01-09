FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, l’Inter U23 gioca in trasferta contro la Pro Patria: la designazione arbitrale

inter under 23

Serie C, l’Inter U23 gioca in trasferta contro la Pro Patria: la designazione arbitrale

Serie C, l’Inter U23 gioca in trasferta contro la Pro Patria: la designazione arbitrale - immagine 1
Seconda giornata del girone di ritorno per i nerazzurri di Vecchi, senza vittorie da ben 6 partite e desiderosi di riscatto
Fabio Alampi Redattore 

Seconda giornata del girone di ritorno di Serie C: l'Inter U23, reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Novara e senza vittorie da 6 partite, sarà di scena sul campo della Pro Patria.

Serie C, l’Inter U23 gioca in trasferta contro la Pro Patria: la designazione arbitrale- immagine 2
Getty Images

Resa nota la designazione arbitrale: la gara, in programma sabato 10 gennaio alle ore 17:30, sarà diretta da Giacomo Rossini della seziione arbitrale di Torino, coadiuvato dagli assistenti Andrea Recupero di Lecce e Andrea Galluzzo di Locri. Quarto uomo sarà Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo, Federico Mezzalira di Varese è l'operatore FVS.

Leggi anche
Top 50 dei giovani di Ultimo Uomo: “Topalovic: due cose impressionanti, la sensazione è...
Vecchi: “Dominato 90 minuti, Kamate travolgente. Topalovic? Giocatore da…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA