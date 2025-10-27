La sfida di campionato di Serie C tra Inter U23 e Cittadella ha visto la presenza anche di alcuni dirigenti e membri dello staff della Prima Squadra: come appurato da Fcinter1908, ad assistere al match c'erano anche il direttore sportivo Piero Ausilio, il club manager Riccardo Ferri e il vice allenatore Aleksandar Kolarov, oltre ai vari Baccin e Andrissi.