La sfida di campionato di Serie C tra Inter U23 e Cittadella ha visto la presenza anche di alcuni dirigenti e membri dello staff della Prima Squadra: come appurato da Fcinter1908, ad assistere al match c'erano anche il direttore sportivo Piero Ausilio, il club manager Riccardo Ferri e il vice allenatore Aleksandar Kolarov, oltre ai vari Baccin e Andrissi.
La manager di Oaktree, membro del cda nerazzurro, è stata avvistata in tribuna a Monza per il match dei ragazzi di Vecchi
Presente anche Katherine Ralph, manager di Oaktree e membro del consiglio di amministrazione nerazzurro.
