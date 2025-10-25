Undicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dall'1-1 casalingo contro il Renate, scenderà in campo all'U-Power Stadium di Monza nel posticipo del lunedì sera contro il Cittadella. I nerazzurri di Vecchi sono in serie positiva da 7 partite, nelle quali hanno ottenuto 5 vittorie e due pareggi.
Serie C, l’Inter U23 ospita il Cittadella: la designazione arbitrale
Undicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi, che scenderanno in campo nel posticipo del lunedì sera
Resa nota la designazione arbitrale dell'incontro: dirige la sfida Giacomo Rossi della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Russo e Simone Ambrosino di Nichelino. Quarto uomo Filippo Colaninno di Nola, operatore FVS Marco Sicurello di Seregno.
