Dopo l'1-1 contro il Renate nel recupero della nona giornata di Serie C, l'Inter U23 si prepara a tornare in campo per la sfida contro il Cittadella. Il match è in programma lunedì 27 ottobre alle ore 20:30 all'U-Power Stadium di Monza , impianto casalingo dei giovani nerazzurri di Stefano Vecchi.

Inter U23-Cittadella, sfidavalida per l'11ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26, si disputerà lunedì 27 ottobre alle 20:30 all'U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite app Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.