Dopo l'1-1 contro il Renate nel recupero della nona giornata di Serie C, l'Inter U23 si prepara a tornare in campo per la sfida contro il Cittadella. Il match è in programma lunedì 27 ottobre alle ore 20:30 all'U-Power Stadium di Monza, impianto casalingo dei giovani nerazzurri di Stefano Vecchi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, l’Inter U23 ospita il Cittadella: dove vedere la partita in tv e in streaming
inter under 23
Serie C, l’Inter U23 ospita il Cittadella: dove vedere la partita in tv e in streaming
I nerazzurri di Vecchi scendono in campo lunedì sera all'U-Power Stadium per l'undicesima giornata di campionato
Inter U23-Cittadella, sfidavalida per l'11ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26, si disputerà lunedì 27 ottobre alle 20:30 all'U-Power Stadium di Monza e verrà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite app Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA