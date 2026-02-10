Il Giudice Sportivo di Serie C ha sanzionato l'Inter U23 con un'ammenda di 100 euro in seguito ad alcuni eventi acccaduti durante il match di domenica contro la Triestina.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C – Giudice Sportivo, multa per l’Inter U23: i motivi della sanzione
inter under 23
Serie C – Giudice Sportivo, multa per l’Inter U23: i motivi della sanzione
Prima ammenda nella storia della seconda squadra nerazzurra, multata dopo la trasferta contro la Triestina
Punito il gruppo di tifosi nerazzurri "per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% dei 64 presenti) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 28° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)".
© RIPRODUZIONE RISERVATA