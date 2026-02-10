FC Inter 1908
Serie C – Giudice Sportivo, multa per l’Inter U23: i motivi della sanzione

Serie C – Giudice Sportivo, multa per l’Inter U23: i motivi della sanzione - immagine 1
Prima ammenda nella storia della seconda squadra nerazzurra, multata dopo la trasferta contro la Triestina
Fabio Alampi Redattore 

Il Giudice Sportivo di Serie C ha sanzionato l'Inter U23 con un'ammenda di 100 euro in seguito ad alcuni eventi acccaduti durante il match di domenica contro la Triestina.

Serie C – Giudice Sportivo, multa per l’Inter U23: i motivi della sanzione- immagine 2
Getty Images

Punito il gruppo di tifosi nerazzurri "per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% dei 64 presenti) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 28° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)".

