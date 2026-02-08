Il tecnico dell'Inter U23 ha commentato in conferenza stampa la pesante sconfitta rimediata contro la Triestina

Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa la pesante sconfitta rimediata sul campo della Triestina: "Abbiamo iniziato molto bene, finire il primo tempo sotto di un gol credo fosse meritato. Abbiamo commesso due ingenuità sui gol della Triestina, dove puoi anche pagare con il gol, sono state abbastanza evidenti e grossolane, ma all'interno di un primo tempo abbastanza in equilibrio, anche noi abbiamo avuto delle opportunità, soprattutto nei primi 20-25 minuti. Nel secondo tempo non abbiamo avuto la forza di reagire, nè con chi era in campo nè con chi ho fatto entrare.

La Triestina si è dimostrata indubbiamente più in palla, con maggior esperienza, come è normale. Non ci abbiamo messo lo spirito e l'anima che servono in tutte le partite, soprattutto in queste. Gli avversari l'hanno fatto, noi no. Non è abbastanza venire a giocare, bisogna interpretare con uno spirito più vero, da lotta, da battaglia, con più personalità, che sono difetti che dobbiamo indubbiamente dobiamo migliorare, e oggi la Triestina nel secondo tempo li ha messi in evidenza. Nel primo tempo abbiamo fatto anche delle buonissime cose".

"Amerighi? A mio avviso ha fatto una buona gara, sia in fase difensiva. È stato nella normalità della partita. Una buona sufficienza, poi per scelta tattica abiamo cercato di inserire un giocatore più offensivo. Lì probabilmente abbiamo perso gli equilibri, non solo con quel cambio, anche gli altri non ci hanno dato un buon contributo. La gara, al di là di chi è entrato, non è stata impattata bene. Alexiou? Penso sia un affaticamento al flessore, non dovrebbe essere niente di grave. Jakirovic? Sta migliorando e crescendo molto, stiamo facendo un lavoro personalizzato perchè nel mese precedente al suo arrivo ha avuto qualche acciacco, anche un'influenza lunga. Deve solo trovare la miglior condizione, ma da quello che stiamo vedendo è indubbiamente un ragazzzo che ha delle doti importanti".