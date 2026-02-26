FC Inter 1908
Gobbi: “Inter U23? Ossatura forte e giovani di qualità. Kamate fa la differenza”

L'attaccante dell'Ospitaletto ha parlato della formazione nerazzurra, già affrontata due volte in campionato
Francesco Gobbi, attaccante dell'Ospitaletto, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Per quanto riguarda le seconde squadre in generale io sono totalmente a favore, nel senso che secondo me possono essere una risorsa importante perché la Serie C è un campionato in cui si può crescere, è un campionato tosto, quindi anche i giovani possono crescere, e magari le seconde squadre possono riuscire a colmare quel gap che si crea tra la primavera e la prima squadra, dove magari il salto è un po' troppo ampio. Facendo uno o due anni in Serie C, giocando a livelli comunque alti, possono essere più pronti per un futuro in prima squadra".

L'Inter U23 è entrata bene in questo mondo, pare che sia arrivata con grande rispetto e con grande attenzione.

"Assolutamente, credo che abbiano preso dei giocatori esperti nei ruoli giusti, in modo tale da avere comunque un'ossatura forte e poi sicuramente i giovani hanno qualità, sono forti. Mi viene da dire che Kamate è un giocatore molto forte, che in Serie C fa la differenza, ma ce ne sono tanti e soprattutto secondo me hanno una rosa molto profonda, quindi possono variare tanto. È una squadra forte, una squadra difficile da affrontare, noi ci abbiamo pareggiato sia all'andata che al ritorno, però è stata una bella battaglia, sono forti e corrono tanto".

