Francesco Gobbi, attaccante dell'Ospitaletto, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Per quanto riguarda le seconde squadre in generale io sono totalmente a favore, nel senso che secondo me possono essere una risorsa importante perché la Serie C è un campionato in cui si può crescere, è un campionato tosto, quindi anche i giovani possono crescere, e magari le seconde squadre possono riuscire a colmare quel gap che si crea tra la primavera e la prima squadra, dove magari il salto è un po' troppo ampio. Facendo uno o due anni in Serie C, giocando a livelli comunque alti, possono essere più pronti per un futuro in prima squadra".
Gobbi: “Inter U23? Ossatura forte e giovani di qualità. Kamate fa la differenza”
L'attaccante dell'Ospitaletto ha parlato della formazione nerazzurra, già affrontata due volte in campionato
L'Inter U23 è entrata bene in questo mondo, pare che sia arrivata con grande rispetto e con grande attenzione.
"Assolutamente, credo che abbiano preso dei giocatori esperti nei ruoli giusti, in modo tale da avere comunque un'ossatura forte e poi sicuramente i giovani hanno qualità, sono forti. Mi viene da dire che Kamate è un giocatore molto forte, che in Serie C fa la differenza, ma ce ne sono tanti e soprattutto secondo me hanno una rosa molto profonda, quindi possono variare tanto. È una squadra forte, una squadra difficile da affrontare, noi ci abbiamo pareggiato sia all'andata che al ritorno, però è stata una bella battaglia, sono forti e corrono tanto".
