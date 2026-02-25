Ventinovesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23 , reduce dalla sconfitta contro il Renate e senza vittorie da cinque partite, ospita all'U-Power Stadium di Monza l'Alcione quinto in classifica.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma sabato 28 febbraio alle ore 20:30, sarà diretto da Mattia Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Nicola Di Meo di Nichelino e Manuel Cavalli di Bergamo. Alberto Poli di Verona è il quarto uomo, Alessandro Cassano di Saronno l'operatore FVS.