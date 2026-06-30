Lavori in corso intorno alla seconda squadra nerazzurra: tante le novità, dallo stadio al girone, passando per i giocatori

Fabio Alampi Redattore 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 19:38)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La prima stagione dell'Inter U23 si è chiusa con un'agevole salvezza e anche con qualche rimpiato per la mancata qualificazione ai playoff, sogno a lungo accarezzato e sfumato proprio sul più bello. A più di un mese dal rompete le righe, in casa nerazzurra già da tempo si sta pensando al prossimo campionato: tante le novità, dallo stadio (si giocherà al Breda di Sesto San Giovanni, e non più all'U-Power Stadium di Monza) al girone (con ogni probabilità sarà il C, quello del sud Italia), passando per i giocatori. Come prevede la logica delle seconde squadre, anche la formazione interista avrà un sostanziale ricambio, con i 2004 e i 2005 che proseguiranno altrove il loro processo di crescita e tante promozioni dalla Primavera.

L'attacco cambia volto — A guidare questa "invasione" dei 2007 non può che esserci Jamal Iddrissou: l'attaccante di origini ghanesi, attualmente impegnato con l'Italia U19 all'Europeo di categoria e subito a segno nella gara di esordio, dopo una stagione in cui si è diviso tra Primavera e U23 troverà regolarmente posto in Serie C, e si candida fin da ora a un ruolo da protagonista (anche alla luce delle probabili partenze di Spinaccè e Lavelli). Stesso discorso per Mattia Mosconi, che ha anche provato la gioia dell'esordio in Prima Squadra: a meno di offerte importanti, anche lui è destinato a trovare maggior spazio nell'Inter U23. Chi scalpita sono gli esterni offensivi, che aspettano di capire se ci sarà un cambio di modulo che possa esaltarli maggiormente: il 2006 Zouin è già stato più volte a disposizione di mister Vecchi, il 2007 El Mahboubi spera di fare il salto tra i professionisti.

Altre promozioni — A centrocampo, chi punta a imporsi in Serie C è il 2007 Zarate, già aggregato alla seconda squadra nerazzurra senza però trovare l'esordio in campionato. Verrà promosso il coetaneo Cerpelletti, capitano della Primavera, regista mancino molto stimato dai vertici interisti, mentre è da valutare il futuro di Mancuso, che ha tante offerte anche da categorie superiori. Per quanto riguarda la difesa, la certezza è rappresentata dal 2008 Marello, che prenderà il posto di Cocchi (che lascerà Milano) sulla corsia di sinistra. In mezzo, i giovanissimi Bovio e Jakirovic: entrambi classe 2008, entrambi promettentissimi, partiranno con l'U23 e in caso di necessità daranno una mano alla Primavera. In porta, riflessioni sul 2007 Taho: per lui possibilità anche all'estero, fondamentale capire quale progetto gli garantirà maggior continuità di utilizzo.