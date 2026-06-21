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Inter U23, quante richieste per Vecchi: si fa avanti anche il Cesena, ma…
Stefano Vecchi è sempre una garanzia di professionalità e risultati. Il tecnico dell'Inter U23 rimane un nome sempre spendibile per società ambiziose, sia di Serie B che di Serie C, e in queste settimane è stato sondato da numerosi club.
Tra questi, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il Cesena: "È stato chiesto a Mancini (nuovo direttore sportivo del club, ndr) di cercare un altro tipo di allenatore, provando anche a esplorare il mercato degli emergenti che si sono messi in luce in Serie C. Sul taccuino del ds bianconero è finito così Emanuele Troise, reduce da un'ottima stagione al Lumezzane in cui ha centrato i playoff sapendo conciliare un gioco propositivo con la solidità difensiva. Più sotto traccia, un'altra pista porta a un allenatore più esperto come Stefano Vecchi (che però, salvo sorprese, pare destinato a rimanere alla guida dell'Inter U23 dopo aver sfiorato due volte la B a Vicenza)".
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