FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, l’Inter U23 di Vecchi ospita l’Albinoleffe: la designazione arbitrale

inter under 23

Serie C, l’Inter U23 di Vecchi ospita l’Albinoleffe: la designazione arbitrale

Serie C, l’Inter U23 di Vecchi ospita l’Albinoleffe: la designazione arbitrale - immagine 1
Trentunesima giornata di campionato per i nerazzurri, reduci dal pareggio contro il Cittadella e senza vittorie da sette partite
Fabio Alampi Redattore 

Trentunesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Cittadella e senza vittorie da ben sette partite, ospita l'Albinoleffe.

Serie C, l’Inter U23 di Vecchi ospita l’Albinoleffe: la designazione arbitrale- immagine 2
Getty Images

La gara, in programma all'U-Power Stadium di Monza sabato 7 marzo alle ore 14:30, sarà diretta da Vittorio Emanuele Teghille della sezione arbitrale di Collegno, coadiuvato dagli assistenti Davide Fenzi di Treviso e Paolo Cufari di Torino. Simone Gauzolino di Torino sarà il quarto uomo, Marco Colazzo di Casarano l'operatore FVS.

Leggi anche
FCIN1908 / Inter, l’U23 cambia casa? In scadenza accordo con Monza, c’è una nuova...
Inter, anche Cinquegrano entra a far parte dell’agenzia di procura di Beppe Riso

© RIPRODUZIONE RISERVATA