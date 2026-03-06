Trentunesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Cittadella e senza vittorie da ben sette partite, ospita l'Albinoleffe.
Serie C, l’Inter U23 di Vecchi ospita l’Albinoleffe: la designazione arbitrale
Trentunesima giornata di campionato per i nerazzurri, reduci dal pareggio contro il Cittadella e senza vittorie da sette partite
La gara, in programma all'U-Power Stadium di Monza sabato 7 marzo alle ore 14:30, sarà diretta da Vittorio Emanuele Teghille della sezione arbitrale di Collegno, coadiuvato dagli assistenti Davide Fenzi di Treviso e Paolo Cufari di Torino. Simone Gauzolino di Torino sarà il quarto uomo, Marco Colazzo di Casarano l'operatore FVS.
