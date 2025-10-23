Con il pareggio per 1-1 tra Inter U23 e Renate è tornata la parità di gare disputate nel girone A di Serie C, con tutte le squadre ora a quota 10 partite giocate. In testa continua la fuga solitaria del Vicenza che, con 9 vittorie e un pareggio, ha ben 7 punti di vantaggio sulla coppia composta da Lecco e Union Brescia. Al quarto posto troviamo i nerazzurri di Vecchi, che precedono l'Alcione. Risale il Cittadella, in fondo la Triestina è ancora lontana dopo la pesante penalizzazione.