Con il pareggio per 1-1 tra Inter U23 e Renate è tornata la parità di gare disputate nel girone A di Serie C, con tutte le squadre ora a quota 10 partite giocate. In testa continua la fuga solitaria del Vicenza che, con 9 vittorie e un pareggio, ha ben 7 punti di vantaggio sulla coppia composta da Lecco e Union Brescia. Al quarto posto troviamo i nerazzurri di Vecchi, che precedono l'Alcione. Risale il Cittadella, in fondo la Triestina è ancora lontana dopo la pesante penalizzazione.
Serie C, la classifica del girone A: Inter U23 quarta, Vicenza sempre più in fuga
I nerazzurri di Vecchi rimangono in piena zona playoff, mentre davanti i biancorossi appaiono inarrestabili
La classifica:
Vicenza 28, Lecco, Union Brescia 21, Inter U23 19, Alcione 17, Renate, Pro Vercelli 13, Pergolettese, Albinoleffe, Trento, Cittadella 12, Giana Erminio 11, Dolomiti Bellunesi, Virtus Verona, Novara 10, Ospitaletto, Arzignano 9, Lumezzane, Pro Patria 7, Triestina -7.
