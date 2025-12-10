FC Inter 1908
Inter U23, colpo per il futuro: chi è Marcelo Vaz, il 18enne preso dalla Varesina

Nuovo acquisto per la formazione Under 23 da parte dei nerazzurri, che si assicurano il terzino guineano classe 2007
Alessandro De Felice
L’Inter piazza un nuovo colpo per il futuro. Il club nerazzurro ha chiuso l’arrivo di Marcelo Vaz, terzino sinistro classe 2007 della Guinea Bissau e in forza alla Varesina, formazione che milita nel Girone B del campionato di Serie D.

Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, dopo una prima offerta rifiutata a settembre scorso, l’Inter ha rilanciato ottenendo il sì della Varesina, che terrà il calciatore fino a fine stagione per poi cederlo a titolo definitivo. Battuta la concorrenza di vari club tra cui Atalanta e Monza.

Inter U23, colpo per il futuro: chi è Marcelo Vaz, il 18enne preso dalla Varesina- immagine 2
getty

Il piano dei nerazzurri è quello di aggregarlo la prossima estate alla formazione Under 23 guidata da Stefano Vecchi.

Ma chi è Marcelo Vaz? Impegnato quest’oggi al raduno del migliori Under 19 del Nord Italia tesserati in Serie D nel centro sportivo di Veronello, il classe 2007 è arrivato la scorsa estate in Italia per vestire la maglia della Varesina.

Vaz è un esterno mancino dotato di un piede educatissimo. Laterale a tutta fascia, può giocare sia una difesa a 4 nel ruolo di terzino sinistro che in un sistema a tre come laterale a tutta fascia, posizione che predilige grazie alla capacità di attaccare e alla grande facilità di corsa, che si abbinano all’ottima qualità tecnica.

