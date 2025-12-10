Il piano dei nerazzurri è quello di aggregarlo la prossima estate alla formazione Under 23 guidata da Stefano Vecchi.

Ma chi è Marcelo Vaz? Impegnato quest’oggi al raduno del migliori Under 19 del Nord Italia tesserati in Serie D nel centro sportivo di Veronello, il classe 2007 è arrivato la scorsa estate in Italia per vestire la maglia della Varesina.

Vaz è un esterno mancino dotato di un piede educatissimo. Laterale a tutta fascia, può giocare sia una difesa a 4 nel ruolo di terzino sinistro che in un sistema a tre come laterale a tutta fascia, posizione che predilige grazie alla capacità di attaccare e alla grande facilità di corsa, che si abbinano all’ottima qualità tecnica.