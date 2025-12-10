FC Inter 1908
Serie C, l’Inter U23 ospita domenica la Giana Erminio: la designazione arbitrale

Derby milanese per i nerazzurri di Vecchi, che affronteranno all'U-Power Stadium di Monza la formazione di Gorgonzola
Penultima giornata del girone di andata di Serie C: nel girone A andrà in scena la sfida tra l'Inter U23 e la Giana Erminio. Una sorta di derby per i nerazzurri di Vecchi, reduci dal pareggio esterno contro l'Arzignano.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma domenica 14 dicembre all'U-Poweer Stadium di Monza (calcio di inizio alle ore 12:30), sarà diretto da Alberto Poli della sezione arbitrale di Verona, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Daghetta di Lecco e Dario Testaì di Catania. Andrea Bortolussi di Nichelino sarà il quarto ufficiale, Marco Sicurello di Seregno l'operatore FVS.

