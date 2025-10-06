FC Inter 1908
Inter U23, sono 4 i convocati in Nazionale: date e luoghi dei prossimi impegni

Dopo il pareggio in extremis contro l'Ospitaletto, alcuni dei nerazzurri di Vecchi raggiungeranno le rispettive selezioni
Dopo il pareggio per 2-2 contro l'Ospitaletto nell’ultimo turno di campionato, anche per l’Inter U23 di Stefano Vecchi è tempo di sosta per gli impegni delle Nazionali. Saranno quattro i nerazzurri protagonisti con le rispettive selezioni, impegnate tra qualificazione all’Europeo U21 e amichevoli.

I CONVOCATI E GLI IMPEGNI

—  

GRECIA U21Christos Alexiou

Germania U21 - Grecia U21, venerdì 10/10 ore 18:00 - Qualificazioni Europei U21 | Jena (Germania)

Lettonia U21 - Grecia U21, martedì 14/10 ore 17:00 - Qualificazioni Europei U21 | Riga (Lettonia)

SLOVENIA U21Luka Topalovic

Israele U21 - Slovenia U21, venerdì 10/10 ore 18:00 - Qualificazioni Europei U21 | Budaörsi (Ungheria)

Slovenia U21 - Bosnia U21, martedì 14/10 ore 18:00 - Qualificazioni Europei U21 | Koper (Slovenia)

ROMANIA U21 Antonio David

Romania U21 - Serbia U21, venerdì 10/10 - Amichevole | Arad (Romania)

Romania U21 - Cipro U21, martedì 14/10 ore 18:00 - Qualificazioni Europei U21 | Cluj (Romania)

ITALIA U19 Matteo Cocchi

Italia U19 - Scozia U19, venerdì 10/10 ore 16:30 - Amichevole | Campobasso (Italia)

Italia U19 - Scozia U19, lunedì 13/10 ore 11:00 - Amichevole | Isernia (Italia)

