Dopo il pareggio per 2-2 contro l'Ospitaletto nell’ultimo turno di campionato, anche per l’Inter U23 di Stefano Vecchi è tempo di sosta per gli impegni delle Nazionali. Saranno quattro i nerazzurri protagonisti con le rispettive selezioni, impegnate tra qualificazione all’Europeo U21 e amichevoli.