Nel girone A di Serie C si può già parlare di fuga: è quella del Vicenza, che batte anche l'Alcione e sale a quota 22 punti, 4 in più del Lecco secondo e 7 in più delle terze in classifica, Union Brescia e Inter U23. Per i biancorossi 7 vittorie e un pareggio nelle prime 8 giornate, e una sensazione di superiorità che al momento lascia poco spazio ai sogni delle inseguitrici. Salto in avanti importante per la Pro Vercelli, che travolge 4-0 le Dolomiti Bellunesi e si porta al sesto posto.
Serie C, la classifica del girone A: Inter U23 ancora terza, Vicenza in fuga
I biancorossi non si fermano più: 7 vittorie e un pareggio nelle prime 8 giornate, +4 sulla seconda e +7 sulle terze
La classifica del girone A:
Vicenza 22, Lecco 18, Inter U23, Union Brescia 15, Alcione 14, Pro Vercelli, Albinoleffe 12, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Giana Erminio, Arzignano, Renate 9, Trento 8, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane, Novara, Cittadella, Ospitaletto 6, Pro Patria 4, Triestina -8.
