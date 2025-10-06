Nel girone A di Serie C si può già parlare di fuga: è quella del Vicenza, che batte anche l'Alcione e sale a quota 22 punti, 4 in più del Lecco secondo e 7 in più delle terze in classifica, Union Brescia e Inter U23. Per i biancorossi 7 vittorie e un pareggio nelle prime 8 giornate, e una sensazione di superiorità che al momento lascia poco spazio ai sogni delle inseguitrici. Salto in avanti importante per la Pro Vercelli, che travolge 4-0 le Dolomiti Bellunesi e si porta al sesto posto.