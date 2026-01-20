Antonio David, esterno sinistro classe 2004 dell'Inter U23 arrivato a Milano questa estate dal Cesena, si è raccontato all'interno del Matchday Programme odierno: "Sono un giocatore a cui piace molto attaccare, fare assist per i compagni ed essere decisivo. Rispetto agli inizi sono cresciuto sia mentalmente, nel capire i momenti della partita, sia a livello tecnico".