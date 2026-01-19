Sabato 31 gennaio l'Inter U23 sfiderà la Pergolettese nel match valido per la 24.a giornata di Serie C. A causa della temporanea indisponibilità dello U-Power Stadium di Monza, la partita si disputerà allo stadio “Silvio Piola” di Novara con calcio d'inizio fissato alle 17:30.
Serie C, Inter U23-Pergolettese si giocherà a Novara e non a Monza: il comunicato
Cambio di stadio per i nerazzurri di Stefano Vecchi, che non potranno scendere in campo all'U-Power Stadium
