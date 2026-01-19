Si è chiuso il programma della ventiduesima giornata del girone A di Serie C. L'Inter U23, grazie al successo per 1-0 contro la Virtus Verona, torna al quinto posto scavalcando l'Alcione, battuto con lo stesso risultato dal Lumezzane. Davanti prosegue la corsa incontrastata del Vicenza, che vince il derby contro l'Arzignano, mentre alle sue spalle arriva il Lecco, prossimo avversario dei nerazzurri di Vecchi. In fondo al gruppo, crisi profonda per la Pro Patria, alla settima sconfitta consecutiva, e della Triestina, ormai rassegnata alla retrocessione.
Serie C, la classifica del girone A: l’Inter U23 scavalca l’Alcione e torna quinta
Chiuso il programma della ventiduesima giornata: i nerazzurri di Vecchi rimangono saldamente in zona playoff
La classifica—
Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43, Cittadella 36, Inter U23 34, Alcione 33, Renate 32, Trento 31, Giana Erminio, Lumezzane 29, Pro Vercelli 28, Arzignano 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi, Albinoleffe 25, Novara 24, Virtus Verona 18, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina -2.
