Una vera e propria emergenza difensiva per l'Inter U23. I nerazzurri, in vista del prossimo match di campionato contro il Lecco (in programma lunedì 26 gennaio), potranno contare solamente su due centrali di ruolo: capitan Prestia e Stante. Agli infortuntati di lungo corso Garonetti e Maye, infatti, si sono aggiunti Re Cecconi, costretto a fermarsi nuovamente per un problema muscolare, e Alexiou, ammonito (da diffidato) contro la Virtus Verona e squalificato.
Il tecnico nerazzurro, contro il Lecco, si ritroverà costretto ad adattare qualche giocatore e a pescare dalla Primavera
Per questo motivo Stefano Vecchi dovrà studiare delle contromisure. La prima sarà quella di adattare un giocatore già presente in rosa, e in questo caso appare certo che Simone Cinquegrano, esterno di ruolo, verrà abbassato nel terzetto arretrato, come ha già fatto in stagione. Per completare poi il pacchetto difensivo si pescherà dalla Primavera, e il prescelto sarà Leonardo Bovio, classe 2008, punto di forza della formazione di Carbone e già da qualche settimana aggregato all'U23.
Da non escludere, poi, che il tecnico nerazzurro e il suo staff possano studiare altre mosse a sorpresa. Da escludere, al momento, un camio di modulo, con il passaggio alla difesa a 4.
