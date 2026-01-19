Una vera e propria emergenza difensiva per l'Inter U23. I nerazzurri, in vista del prossimo match di campionato contro il Lecco (in programma lunedì 26 gennaio), potranno contare solamente su due centrali di ruolo: capitan Prestia e Stante. Agli infortuntati di lungo corso Garonetti e Maye, infatti, si sono aggiunti Re Cecconi, costretto a fermarsi nuovamente per un problema muscolare, e Alexiou, ammonito (da diffidato) contro la Virtus Verona e squalificato.