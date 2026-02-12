Gennaio è stato un mese molto positivo per l'Inter U23 di Stefano Vecchi: i nerazzurri hanno iniziato il 2026 collezionando tre vittorie contro Pro Patria, Virtus Verona e Lecco e due pareggi con Novara e Pergolettese. 11 punti in cinque partite, cinque partite che hanno visto come grande protagonista l'attaccante Antonino La Gumina.
Inter U23, La Gumina premiato: MVP di gennaio per il Girone A di Serie C
L'attaccante dell'Inter U23 è stato premiato prima della partita contro il Lumezzane: è il miglior giocatore del mese
Rientrato in campo a inizio anno dopo una lunga assenza, La Gumina è risultato decisivo in tutti i tre successi nerazzurri: il classe 1996 ha realizzato una doppietta nel 2-1 in casa della Pro Patria per poi realizzare l'unica rete nella sfida casalinga contro la Virtus Verona. Il suo quarto gol del mese di gennaio è arrivato nella trasferta contro il Lecco, partita vinta per 0-2 dai ragazzi di Vecchi.
Numeri e prestazioni decisamente importanti che hanno permesso a La Gumina di venire eletto come miglior giocatore del Girone A di Serie C per il mese di gennaio: l'attaccante ha ricevuto il premio nel pre partita di Inter U23-Lumezzane.
(Fonte: Inter.it)
