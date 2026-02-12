Inter U23, La Gumina premiato: MVP di gennaio per il Girone A di Serie C

L'attaccante dell'Inter U23 è stato premiato prima della partita contro il Lumezzane: è il miglior giocatore del mese

Gennaio è stato un mese molto positivo per l'Inter U23 di Stefano Vecchi: i nerazzurri hanno iniziato il 2026 collezionando tre vittorie contro Pro Patria, Virtus Verona e Lecco e due pareggi con Novara e Pergolettese. 11 punti in cinque partite, cinque partite che hanno visto come grande protagonista l'attaccante Antonino La Gumina.