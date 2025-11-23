Matteo Lavelli, attaccante dell'Under 23 dell'Inter, è tra i protagonisti del matchday programme di oggi. Queste le sue parole: «Sono un giocatore con molta forza fisica, in campo mi piace mettermi a disposizione dei miei compagni e legare il gioco della squadra. Rispetto agli inizi mi sento cresciuto dal punto di vista tecnico e caratteriale: nel tempo sento di aver acquisito esperienza e personalità».
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Inter U23, Lavelli: “Calciatore grazie a mio nonno e mio padre. Le mie caratteristiche…”
inter under 23
Inter U23, Lavelli: “Calciatore grazie a mio nonno e mio padre. Le mie caratteristiche…”
Le parole dell'attaccante nerazzurro nell'intervista concessa ai canali ufficiali del club oggi
«Il mio posto del cuore da piccolo era il campetto dell’oratorio dove giocavo a calcio con i ragazzi più grandi.
Il sogno di diventare calciatore è nato dalla passione calcistica di mio nonno e di mio padre che mi hanno sempre seguito sul campo e mi sono stati vicini, soprattutto nei momenti difficili: se sono qui oggi è anche grazie a loro».
«Mi preparo per un sfida con l’obbiettivo di vincerla. Prima di andare in campo ascolto un po' di musica e mi concentro su quello che potrebbe succedere nel corso della partita».
© RIPRODUZIONE RISERVATA