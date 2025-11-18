Quindicesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, dopo aver saltato l'ultima gara contro le Dolomiti Bellunesi a causa degli impegni dei propri calciatori in Nazionale, torna in campo. I nerazzurri di Stefano Vecchi saranno di scena domenica 23 novembre nel lunch match contro il Trento.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter under 23 news inter under 23 Serie C, l’Inter U23 torna di scena sul campo del Trento: la designazione arbitrale
inter under 23
Serie C, l’Inter U23 torna di scena sul campo del Trento: la designazione arbitrale
Quindicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Vecchi, reduci dalla sconfitta interna contro il Vicenza
Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Michele Decorato di Cosenza e Alberto Mandarino di Alba-Bra. Quarto uomo Roberto Lovison di Padova, operatore FVS Paolo Tomasi di Schio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA