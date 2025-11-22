Il tecnico della formazione trentina ha presentato così la sfida contro i nerazzurri di Vecchi, in programma domenica

Fabio Alampi Redattore 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 23:50)

Luca Tabbiani, tecnico del Trento, ai canali ufficiali del suo club ha presetato la sfida contro l'Inter U23, in programma domenica: "Arriviamo a questa sfida in un buon momento: sono nove partite che non perdiamo e la squadra sta dimostrando brillantezza e solidità. Sappiamo però di affrontare un avversario forte: l'InterU23 è una delle prime cinque squadre del campionato, con tanta qualità tecnica e con giocatori che hanno davanti un futuro importante.

Per noi sarà un bel banco di prova: affronteremo una squadra vicina in classifica e avremo l'opportunità di provare a superarla. Vogliamo dimostrare che possiamo stare stabilmente in queste zone di classifica. In porta ho due ragazzi affidabili: sia Sergio sia Michele hanno sempre fatto bene e stanno crescendo. È una parte difficile del mio lavoro dover scegliere, ma è positivo per la squadra sapere di avere due portieri pronti.

Ora avremo tre partite delicate con Inter U23, Alcione e Cittadella: l'obiettivo è quello di riuscire ad ottenere più punti possibili. Nel periodo iniziale abbiamo lasciato per strada qualche punto, ora dovremo andare a riprenderceli".