Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma mercoledì 11 febbraio all'U-Power Stadium di Monza, sarà diretto da Leonardo Leorsini della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Gheorghe Mititelu di Torino e Paolo Fumagallo di Novara. Quarto uomo sarà Davide Gandino di Alessandria, operatore FVS Andrea Manzini di Voghera.