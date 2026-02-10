FC Inter 1908
Serie C, l’Inter U23 ospita il Lumezzane nel turno infrasettimanale: la designazione arbitrale

I nerazzurri di Vecchi, dopo la batosta rimediata contro la Triestina, affrontano a Monza la formazione bresciana
Turno infrasettimanale per il campionato di Serie C: l'Inter U23, dopo la batosta rimediata contro la Triestina, ospita il Lumezzane.

Resa nota la designazione arbitrale: l'incontro, in programma mercoledì 11 febbraio all'U-Power Stadium di Monza, sarà diretto da Leonardo Leorsini della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Gheorghe Mititelu di Torino e Paolo Fumagallo di Novara. Quarto uomo sarà Davide Gandino di Alessandria, operatore FVS Andrea Manzini di Voghera.

