Inter U23, domani la sfida contro l’Union Brescia: ecco dove vederla in tv

Ultima giornata del girone di andata per i nerazzurri di Vecchi, che affrontano domani la formazione di Corini
Fabio Alampi Redattore 

Dopo la sconfitta di misura in casa contro la Giana Erminio, l'Inter U23 è pronta a scendere in campo per la 19ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26. La partita, che sarà l'ultima del 2025, è in programma domani alle ore 20:30. La formazione di Stefano Vecchi arriva alla sfida al quinto posto in classifica, a quota 27 punti, frutto di sette vittorie e sei pareggi. Sono 23 i gol fatti e 18 quelli subiti.

Gli avversari dell'Union Brescia stanno disputando un ottimo campionato, dove in questo momento occupano il terzo posto con 33 punti. Sono 9 le gare vinte dai lombardi e 6 quelle pareggiate. I bresciani possono vantare la miglior difesa con 10 reti subite, a pari merito con la capolista Vicenza.

Union Brescia-Inter U23,sfidavalida per la 19ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26, si disputerà lunedì 22 dicembre alle 20:30 allo stadio Rigamonti di Brescia e verrà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite app Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

(inter.it)

