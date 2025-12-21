Dopo la sconfitta di misura in casa contro la Giana Erminio, l'Inter U23 è pronta a scendere in campo per la 19ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26. La partita, che sarà l'ultima del 2025, è in programma domani alle ore 20:30. La formazione di Stefano Vecchi arriva alla sfida al quinto posto in classifica, a quota 27 punti, frutto di sette vittorie e sei pareggi. Sono 23 i gol fatti e 18 quelli subiti.