Dopo la sconfitta di misura in casa contro la Giana Erminio, l'Inter U23 è pronta a scendere in campo per la 19ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26. La partita, che sarà l'ultima del 2025, è in programma domani alle ore 20:30. La formazione di Stefano Vecchi arriva alla sfida al quinto posto in classifica, a quota 27 punti, frutto di sette vittorie e sei pareggi. Sono 23 i gol fatti e 18 quelli subiti.
Inter U23, domani la sfida contro l’Union Brescia: ecco dove vederla in tv
Ultima giornata del girone di andata per i nerazzurri di Vecchi, che affrontano domani la formazione di Corini
Gli avversari dell'Union Brescia stanno disputando un ottimo campionato, dove in questo momento occupano il terzo posto con 33 punti. Sono 9 le gare vinte dai lombardi e 6 quelle pareggiate. I bresciani possono vantare la miglior difesa con 10 reti subite, a pari merito con la capolista Vicenza.
Union Brescia-Inter U23,sfidavalida per la 19ª giornata del Girone A della Serie C 2025/26, si disputerà lunedì 22 dicembre alle 20:30 allo stadio Rigamonti di Brescia e verrà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite app Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
(inter.it)
