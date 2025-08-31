Dopo il pareggio sul campo del Novara nella prima giornata del Girone A di Serie C, l'Inter U23 si prepara a giocare la prima partita casalinga della sua storia. I ragazzi di Stefano Vecchi affrontano la Pro Patria all'U-Power Stadium di Monza: il calcio d'inizio del match è in programma alle 15:30.
inter under 23
Inter U23-Pro Patria, le formazioni ufficiali: La Gumina al fianco di Spinaccè
Queste le scelte ufficiali di Stefano Vecchi e Leandro Greco:
LE FORMAZIONI UFFICIALI—
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 15 Stante, 19 Prestia, 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 9 Topalovic, 8 Fiordilino, 10 Kamaté, 25 David; 20 La Gumina, 7 Spinaccè.
A disposizione: 12 Raimondi, 91 Calligaris, 2 Avitabile, 3 Cocchi, 6 Mayé, 11 Agbonifo, 14 Bovo, 16 Venturini, 24 Re Cecconi, 26 Garonetti, 30 Mosconi, 35 Zuberek, 37 Kaczmarski.
Allenatore: Stefano Vecchi.
PRO PATRIA (3-4-3): 1 Rovida; 13 Aliata, 39 Motolese, 6 Viti; 7 Orfei, 25 Ferri, 5 Di Munno, 27 Giudici; 11 Renelus, 10 Mastroianni, 15 Auci.
A disposizione: 22 Bongini, 3 Verre, 4 Reggiori, 14 Citterio, 16 Frattini, 18 Galantucci, 26 Masi, 29 Gentile, 30 Ferrario, 40 Schirò, 80 Bagatti, 93 Dimarco.
Allenatore: Leandro Greco.
Arbitro: Silvia Gasperotti (sez. Rovereto)
Assistenti: De Luca - Callovi.
Quarto ufficiale: Manedo Mazzoni.
Operatore FVS: Cavalli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA