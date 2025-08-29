Moretto – Inter, nuovo innesto per l’U23: fatta per Kaczmarski dall’Empoli

L’Inter U-23 è vicina a chiudere l’acquisto del centrocampista polacco Iwo Kaczmarski, attualmente in forza all’Empoli. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, è praticamente fatta per il passaggio del polacco in nerazzurro. L’approdo di Kaczmarski all’Inter U-23 rappresenterebbe l'ennesimo innesto per la squadra nerazzurra.
Il giocatore è cresciuto nelle fila del Korona Kielce. Dopo un'esperienza al Raków Częstochowa, si è trasferito in Italia all’Empoli, adesso è pronto a iniziare la sua nuova avventura a tinte nerazzurre.
